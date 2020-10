Prezydent Rafał Trzaskowski wziął w piątek udział w konferencji prasowej dotyczącej aktualnej sytuacji epidemicznej w Warszawie. W ocenie prezydenta, rząd podejmując decyzje związane z epidemią koronawirusa, nie konsultuje ich z samorządami. Jak dodał, samorządy - często o bardzo ważnych decyzjach - dowiadują się w ostatniej chwili, często z mediów. Rząd nie konsultuje z nami strategii, nie mówi o różnych scenariuszach rozwoju sytuacji, tylko na bieżąco zawiadamia nas o swoich decyzjach. W naszej ocenie wiele z tych decyzji jest niespójnych - powiedział.

Trzaskowski wystosował do rządu szereg apeli i propozycji, które - jak zaznaczył - poprawiłyby sytuację związaną z epidemią koronawirusa. Propozycje te dotyczą głównie kwestii opieki zdrowotnej, edukacji i transportu. W kwestii opieki zdrowotnej Trzaskowski zwrócił się do rządu o tworzenie nowych szpitali dedykowanych pacjentom chorującym na covid-19. Dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że nasze szpitale miejskie zostają powiadomione o tym, że mają przygotować konkretną pulę łóżek. My jesteśmy zdania, że taki system nie będzie się sprawdzał - ocenił prezydent. Dodał, że wyłączenie części szpitala powoduje różnego rodzaju problemy logistyczne i stwarza potencjalne zagrożenie dla pacjentów i personelu.

Trzaskowski zwrócił się z pytaniem do rządu o to, czy rozmawia w tej kwestii z placówkami niepublicznymi, a także o to, czy są propozycje tworzenia szpitali polowych i specjalnych izolatoriów dla osób, które nie muszą być hospitalizowane. Jeśli chodzi o personel, wszędzie mamy problemy - powiedział Trzaskowski. Mamy pomysł i apel, aby wykorzystać na zasadzie wolontariatu studentów medycyny - dodał.

W kwestii edukacji zaznaczył, że ratusz chciałby usłyszeć, czy rząd bierze pod uwagę również zwolnienie dzieci ze szkół podstawowych z lekcji. Dodał, że od wielu dni samorządy postulują o danie większej elastyczności dyrektorom szkół w porozumieniu z sanepidem, do przechodzenia na edukację hybrydową lub zdalną. Jak dodał, potrzebne jest też pilne wprowadzenie uprawnień dla dyrektorów do zawieszania zajęć i przechodzenia na naukę zdalną, adekwatnie do potrzeb szkoły, uwzględniające kwarantannę nauczycieli i zwolnienie lekarskie. Trzaskowski powiedział, że od wielu miesięcy samorządy postulują o zwiększenie subwencji oświatowej w celu doposażenia uczniów i nauczycieli w komputery, i laptopy.

Nielogicznymi nazwał decyzje rządu dotyczące ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym. Można oczywiście ograniczać obłożenie w komunikacji miejskiej pod warunkiem, że mamy lockdown. Jeżeli coraz mniej ludzi korzysta z komunikacji miejskiej, to można wprowadzać tego typu ograniczenia. Natomiast wprowadzanie ograniczeń w sposób automatyczny bez lockdownu jest kompletnie przez rząd przypadkowe i nieprzedyskutowane z nami - ocenił. Dodał również, że konieczne jest wsparcie finansowe dla organizatorów i operatorów transportu publicznego ze względu na utratę dochodów.