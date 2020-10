Ksiądz odprawił w poniedziałek kolejną mszę i razem z wiernymi szykował się do nabożeństwa różańcowego. Do środka weszli jednak policjanci i poprosili o dowody osobiste. Nagranie z całego zajścia udostępnił na Twitterze dziennikarz "Gazety Wyborczej" Piotr Żytnicki.

- W tym miejscu gospodarzem jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Proszę uklęknąć - powiedział do interweniujących policjantów ks. Woźnicki. Jeden z funkcjonariuszy odpowiedział jednak: Pan nie będzie wydawał mi poleceń. Proszę od pana i każdego z uczestników dowód osobisty.

- Przepraszam, ale pan ma zasłoniętą twarz, więc obawiam się, że wtargnęli do mnie intruzi albo złoczyńcy - kontynuował ksiądz. Duchowny zignorował prośby policjantów, śpiewał z wiernymi pieśni i zaczął odmawiać różaniec. Mundurowi wzięli pod ręce ministranta i wynieśli go z pokoju. Po chwili to samo zrobili również z ks. Woźnickim.

Policję o interwencję poprosili sami salezjanie, którzy poinformowali, że w celi Woźnickiego odbywa się nabożeństwo naruszające rządowe obostrzenia.

Ks. Michał Woźnicki został wykluczony kilka lat temu z zakonu salezjanów. Nałożono na niego suspensę, regularnie łamie jednak zakaz odprawiania mszy św.