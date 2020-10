Może to przełomowe wydarzenie w polskim Kościele (dymisja bpa Edwarda Janiaka – przyp. red.), ale na świecie takich wypadków było więcej. W Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, w Ameryce Południowej. No zdarzyło się i w Polsce, że poproszono biskupa Janiaka, żeby zrezygnował. Zrezygnował, odszedł. To nowy rozdział w historii polskiego Kościoła - powiedział w TVN24 kard. Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II, były metropolita krakowski.

Reklama

Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała w ubiegłym tygodniu, że papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka.

Biskup miał zakaz przebywania w diecezji od czerwca br. na czas prowadzenia dochodzenia w sprawie jego zaniedbań dotyczących oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych diecezji kaliskiej.

Duchowny był jednym z czarnych bohaterów filmu dokumentalnego Tomasza i Marka Sekielskich, opisującego przypadki pedofilii wśród księży.

Premiera filmu "Zabawa w chowanego" odbyła się w połowie maja. Dokument przedstawiał historię trzech chłopców – braci Bartłomieja i Jakuba oraz Andrzeja – wykorzystywanych przez tego samego księdza z diecezji kaliskiej – Arkadiusza H. W filmie ukazano, jak biskup kaliski Edward Janiak miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu księży.

Po premierze filmu przed siedzibą kurii diecezjalnej w Kaliszu odbył się protest mieszkańców przeciwko księżom pedofilom i biskupowi Janiakowi. Protestujący przynieśli ze sobą transparenty m.in. z hasłami: "Z parafii do parafii zamiast do celi", "Biskupie, czas na sąd ostateczny", "Jesteśmy z ofiarami".

Specjalne oświadczenie po emisji filmu braci Sekielskich wydał delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak. Przesłał zawiadomienie w sprawie biskupa kaliskiego do nuncjatury.

W oświadczeniu abp Polak stwierdził, że dokument braci Sekielskich "ukazuje, że nie dochowano obowiązujących w Kościele standardów ochrony dzieci i młodzieży". Dodał, że chodzi o "sposób traktowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin, brak podjęcia odpowiednich działań w wyniku otrzymanych informacji o wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez księdza, czyli niewypełnienie obowiązków nałożonych na przełożonego przez prawo kościelne".

We wrześniu Prokuratura Rejonowa w Pleszewie oskarżyła księdza z diecezji kaliskiej Arkadiusza H. o molestowanie nieletnich.

Ksiądz Arkadiusz H. odpowie za molestowanie seksualne małoletniego, choć jego ofiar było więcej. W sprawie sześciu innych osób - jak wyjaśnił prokurator Meler - postępowanie zostało umorzone ze względu na przedawnienie.

Oskarżony ksiądz nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań.

2 czerwca biskup Janiak nietrzeźwy trafił do szpitala w Kaliszu z powodu podejrzenia udaru. Jak się okazało, we krwi miał 3,44 promila alkoholu. Kaliska kuria nie komentuje tej sprawy. Głos zabrał za to rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.

Na jaw wyszło też inne postępowanie prowadzone od 2018 roku wobec biskupa Edwarda Janiaka w sprawie jego nacisków na rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

Reklama

Ówczesny rektor kaliskiego seminarium ks. dr Piotr Górski złożył do nuncjatury zgromadzoną dokumentację dotyczącą "nieakceptowalnych działań biskupa".

W zawiadomieniu poinformował, że naciski na niego były związane z wymuszaniem przyjęcia kleryka, u którego znaleziono pornografię oraz miał nagabywać nieletnich do nocnych spotkań. Wcześniej kleryk został wyrzucony z innego seminarium za akty homoseksualne. Sprawa kleryka nadal toczy się w Watykanie.

Kardynał a sprawa księdza Wodniaka

Kardynał Dziwisz odniósł się również w "Faktach po Faktach" do sprawy 48-letniego obecnie Janusza Szymika, który w latach 80. był przez pięć lat wykorzystywany seksualnie przez ówczesnego proboszcza parafii w Międzybrodziu Bialskim, księdza Jana Wodniaka. Historię Szymika przedstawił we wrześniu w reportażu Onet.

Nie mogę na ten temat dużo mówić, bo to jest inna diecezja, nie wiem, jak się tam działo wszystko. Ks. Wodniaka znałem wcześniej, przypadkowo, bo był wcześniej sekretarzem ks. kard. Macharskiego, skąd poszedł do diecezji bielsko-żywieckiej, tej parafii, gdzie pracował, ale po tym nie miałem żadnych kontaktów. Poza tym, nie wiedziałem o tym, że Janusz Szymik chodził do biskupa. Jak tam sprawy wyglądały, dokąd się udawał. Ja przecież o tym nie wiedziałem – powiedział kardynał.

Chcą przerzucić na mnie odpowiedzialność, ale ja tej odpowiedzialności nie miałem. Nie miałem wiedzy. To jest inna diecezja i trudno się mieszać w sprawy innej diecezji, chociaż zaprzyjaźnionej – stwierdził kard. Dziwisz.

Ja robiłem nawet kwerendę w kurii w tej sprawie. W każdym razie, nigdy nie widziałem listu Janusza. Nie widziałem. Nie spotkałem się z tym. Po naszej rozmowie jeszcze raz poproszę, żeby poszukali, czy tam jest jakiś list. Zresztą jeszcze raz to zbadam w rozmowie z panem Januszem, bo zdaje się, że do tej rozmowy dojdzie – kard. Dziwisz ws. listu od ks. Isakowicza-Zaleskiego.

Zaproponowałem (rozmowę z Januszem Szymikiem – przyp. red.). Był okres niepewności. W tej chwili otworzyły się możliwości. Spotkanie nie urzędowe, ale biskupa z kimś, kto potrzebuję rozmowy, bo i ja potrzebuję z nim rozmowy, żeby pewne sprawy wyjaśnić i zapoznać się. Słyszałem, że jest w złym stanie zdrowotnym, więc tym bardziej jako biskupowi zależy mi na spotkaniu, przykro powiedzieć, z ofiarą grzechu, i to kapłana – dodał kard. Dziwisz.

"Jan Paweł II nie ukrywał takich spraw"

Byłem absolutnie poza tym. Nigdy coś podobnego, nic takiego nie słyszałem. Słyszałem to jako już, powiedzmy, opowieść przeciwko Janowi Pawłowi II. Nigdy nie stosował takich rzeczy Jan Paweł II, nigdy nie ukrywał. Wszystkie papiery urzędowe były w tych urzędach, które były za to odpowiedzialne. Jeśli miał, a miał na początku, jakieś dokumenty, to od razu oddał do Kongregacji Nauki Wiary, czyli Ratzingerowi, który to wtedy prowadził. Nigdy Jan Paweł II nie ukrywał niczego i nie chował, absolutnie – powiedział kardynał Dziwisz, pytany o sprawę założyciela Legionów Chrystusa ks. Marciala Maciela Degollado.

Marcial Maciel Degollado założył w 1941 roku w Meksyku katolickie zgromadzenie Legion Chrystusa. Ujawniony w grudniu 2019 roku raport, będący efektem wewnętrznego śledztwa w zakonie, wylicza, że kilkudziesięciu legionistów - seminarzystów oraz księży - wykorzystało seksualnie co najmniej 175 dzieci. Jedna trzecia z nich to ofiary samego księdza Degollado.

Jan Paweł II w ostatnich dniach swojego życia posłał delegację, żeby zbadali tę sprawę w Meksyku i Stanach Zjednoczonych – dodał kard. Dziwisz.

Kuria Rzymska działa powoli, ale dokładnie. Myślę, że Kongregacja Nauki Wiary przejęła tę sprawę, żeby ją zbadać. Kard. Ratzinger na pewno ją przedstawił papieżowi i papież zlecił zbadanie tej sprawy. Nigdy nie tuszował takich spaw – stwierdził duchowny.

Wewnątrz Kongregacji na pewno ta sprawa była poruszona i na pewno szukali światła, jak do tego podejść i rozwiązać – dodał kard. Stanisław Dziwisz.