Polska jest na skraju rozległego układu niżowego znad Wysp Brytyjskich. Na północy kraju zaznacza się strefa pofalowanego frontu. Z południowego zachodu napływa coraz cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i zacznie nieznacznie spadać.

W środę w północnej części kraju zachmurzenie na ogół duże i miejscami opady deszczu. Poza tym na ogół pogodnie. Temperatura maksymalna od 8 st. C, 9 st. C na północnym wschodzie, około 13 st. C w centrum, do 16 st. C, 18 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na obszarach podgórskich i po południu nad morzem okresami dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 55 km/h, na obszarach podgórskich do 75 km/h, a wysoko w górach do 100 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże i tam gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 st. C na wschodzie do 12 st. C na zachodzie; miejscami na południu od 2 st. C do 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru na północy kraju do 65 km/h, nad morzem do 75 km/h, a wysoko w Sudetach do 90 km/h.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na krańcach północno-zachodnich wzrastające do dużego i tam wieczorem możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 15 st. C do 19 st. C, chłodniej na obszarach podgórskich Karpat: około 14 st. C, a cieplej miejscami na południowym zachodzie: do 20 st. C, 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i tam w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. W nocy zachmurzenie początkowo duże, potem większe przejaśnienia. Temperatura minimalna 10 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni. W czwartek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.