"Teraz możemy znieść jak najszybciej kwarantannę dla personelu medycznego. Przez te zapisy całe oddziały nie pracują" - mówił w programie "Gość Wydarzeń" dr Paweł Basiukiewicz. "To byłoby dość trudne" - odpowiedział dr Michał Sutkowski. "Ale jest to jakaś metoda i sposób. Czy on nas uratuje, tu bym się zastanowił" - dodał.

Bogdan Rymanowski pytał swoich gości jak uchronić Polskę przed załamaniem systemu zdrowia. Reklama Już jesteśmy w zapaści. Wpadliśmy na tą ciężarówkę z Bergamo. Teraz możemy znieść jak najszybciej kwarantannę dla personelu medycznego. Nie rozumiem tego przepisu. Przez takie zapisy całe oddziały pracują w zawieszeniu, nie pracują właściwie. To trzeba natychmiast znieść - mówił dr Paweł Basiukiewicz, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych ze Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Żeby kogoś przyjąć, ktoś musi zejść. Jeden dzień z pracy SOR [REPORTAŻ] Zobacz również Ten pomysł skomentował dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. - To byłoby dość trudne, ale jest to jakaś metoda i sposób. Aczkolwiek, czy on uratuje nas przed tymi wszystkimi skutkami, tu bym się zastanowił - powiedział.