Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

W czwartek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 16 st. C na północy i wschodzie do 20 st. C na południowym zachodzie. Na Podhalu około 15 st. C. Wiatr na wschodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Nad morzem wiatr w porywach do 70 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 55 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 8 st. C na południowym wschodzie do 13 st. C na północnym zachodzie i na zachodzie kraju. W miejscowościach podgórskich Tatr około 5 st. C. Wiatr na południu słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

W piątek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na zachodzie i północy kraju przelotne opady deszczu, a lokalnie na południu Pomorza Zachodniego, na północy Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski możliwe burze. Suma opadów na zachodzie Dolnego Śląska do 10 mm. Temperatura maksymalna od 14 st. C na wschodzie kraju i nad morzem do 19 st. C na południowym zachodzie. W miejscowościach podgórskich Tatr około 12 st. C. Wiatr na południu i południowym wschodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, w czasie burz porywisty, południowo-zachodni, a na północy zachodni. Porywy wiatru nad morzem do 55 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.