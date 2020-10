Przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny.

Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (...) jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji - głosi sentencja wyroku odczytana przez prezes TK Julię Przyłębską.

List adresowany jest do lekarza kierującego oddziałem ginekologii i położnictwa w warszawskim Szpitalu Bielańskim. Dyrekcja placówki zaleca – w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z czwartku – niewykonywanie aborcji ze względu na ciężkie wady płodu - podaje TOK FM.

- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny i w związku z tym muszę się do niego dostosować. To tyle. Nie chcę odnosić się do meritum sprawy, bo to, co zrobiono polskim rodzinom, a w sposób szczególny kobietom, tej kwestii jest trudne do ubrania w słowa – mówi dyrektor szpitala Dorota Gałczyńska-Zych.

Jak udało ustalić się radiu TOK FM, w Szpitalu Bielańskim przynajmniej jednej kobiecie odmówiono od czwartku aborcji.