Jak tłumaczyły organizatorki protestu z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, odbył się on się przed kurią na ul. Franciszkańskiej, ponieważ "to patologiczny związek PiS-u z kościołem podejmuje patologiczne decyzje”.

Reklama

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok na polskie kobiety, to jest hańba. Te manifestacje przeradzają się w ogólnopolski protest przeciwko opresyjnej i autorytarnej władzy - mówiła jedna z uczestniczek.

Zgromadzeni skandowali "To jest wojna”, "Patologia”, "Jędraszewski stop”, padały też okrzyki wulgarne. Na czele protestu niesiono banner z napisem "Kościół katolicki winny, NIEświęty”, były też transparenty "Zdrowia, nie zdrowaśki”, "Moje sumienie nie twoje zmartwienie”, "Macie na rękach krew kobiet”, "Piekło kobiet”, "Nie jestem inkubatorem, nie jestem ideologią, jestem człowiekiem”.

Sprzed gmachu kurii pochód ruszył przed siedzibę krakowskich struktur PiS, wypełniając ulice Straszewskiego, Piłsudskiego i Retoryka. Przy budynku filharmonii napotkał kilkuosobową kontrmanifestację środowiska pro-life, ochranianą przez policjantów. Przed drzwiami wejściowymi do lokalnego biura partii rządzącej zapalono znicze.

Potem demonstracja znów wróciła przed siedzibę kurii na ul. Franciszkańskiej, a następnie wyruszyła pod pomnik Adama Mickiewicza na Rynku Głównym.

Jak poinformował PAP rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, na razie nie odnotowano większych incydentów, ale była np. próba wyrwania mikrofonu przez oponenta przemawiających. Ostateczny bilans powinien być znany za kilka godzin, po rozejściu się uczestników do domów i spłynięciu meldunków.

Wcześniej w niedzielę ulicami Krakowa przejechał protest samochodowy, zorganizowany pod hasłem "Zamiast na mszę przyjedź na protest”. Kawalkada aut, obklejonych hasłami, z przyczepionymi flagami, przejechała przy dźwiękach ulicami miasta: Armii Krajowej, Czarnowiejską, Alejami Trzech Wieszczów, Nowy Kleparz, Wrocławska, Radzikowskiego. Do przejazdu przyłączyli się też taksówkarze.

Według policji w proteście uczestniczyło ok. 250 aut. Rzecznik małopolskiej policji ocenił, że przejazd przebiegł spokojnie, a z uwagi na niewielki ruch w niedzielę na ulicach miasta, nie spowodował większych utrudnień.

Protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów dotyczących aborcji odbyły się w niedzielę także w innych miastach Małopolski, m.in. Tarnowie, Nowym Sączu, Chrzanowie.

"Rewolucja jest kobietą”. Protest przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego

Na rzeszowskim Rynku w niedzielę po południu odbył się protest przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Mimo niesprzyjającej pogody, zimna i padającego deszczu, według policji w stolicy Podkarpacia zgromadziło się ok. 2 tys. osób.

Zebrany na Rynku tłum trzymał transparenty m.in. "Oddajcie nam wolność”, "Rewolucja jest kobietą” i "Moje ciało mój wybór”. Co chwilę manifestanci wykrzykiwali też m.in. "Wyp.....ć”, "Jeb..ć PiS” i "Jeb..ć Godek”.

Wśród osób, które zabrały głos był m.in. poseł Lewicy Wiesław Buż, który podkreślił, że nie spodziewał się takiego tłumu i według niego to znak, że "Podkarpacie się budzi”. Podkarpacie się budzi i walczy o wolność i demokrację. W Sejmie jest grupa parlamentarzystów, którzy myślą, tak jak wy – zaznaczył.

Osoby, które zabierały głos na manifestacji podkreślały m.in., że rządzący sprowadzili rolę kobiet do bycia inkubatorem.

Reklama

Wychodźmy na ulice codziennie, pokażmy im, że to my przyjdziemy po nich, a nie oni po nas. Niech się boją – mówił mężczyzna, który jako jeden z nielicznych przemiał podczas manifestacji, na której głównie głos zabierały kobiety.

Jedna z nich zwróciła się do pierwszej damy – Agaty Kornhauser-Dudy. Gdzie jest pierwsza dama? Wyjdź i zjednocz się z kobietami – mówiła.

Inna uczestniczka protestu zwróciła uwagę, że "polityka wchodzi do łóżka, sumień i mediów”. Teraz widzimy, jak ważna jest walka o sądy, o niezawisłe sądy. Perfidią jest, kiedy w kraju panuje epidemia, wrzucać taki problem – mówiono.

W czasie manifestacji odczytano również listę posłów z Podkarpacia, którzy podpisali się pod wnioskiem do TK ws. aborcji.

Jak przekazał PAP Bartosz Wilk z zespołu prasowego podkarpackiej policji, według szacunków w rzeszowskiej manifestacji uczestniczyło ok. 2 tys. osób. Protest przebiegł spokojnie, nie odnotowaliśmy żadnych incydentów – dodał.

Podobne protesty odbyły się lub odbędą wieczorem w innych miastach Podkarpacia m.in. w Mielcu, Jarosławiu i Lubaczowie.

"Precz z Kaczorem". Kolejny dzień protestów w Toruniu po orzeczeniu TK

W Toruniu niedziela jest kolejnym dniem protestów związanych z czwartkowym orzeczeniem Trybunały Konstytucyjnego ws. przepisów o dopuszczalności aborcji. Policja poinformowała PAP, że nie dochodzi do incydentów, które powodowałyby konieczność interwencji.

Protest w Toruniu — podobnie jak w poprzednich dniach — ogniskował się głównie w centrum miasta. Demonstrujący zebrali się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, skąd udali się pod kurię. Dodatkowo manifestacja przybrała — tak jak ma to miejsce od czwartku — formę "spaceru" głównymi ulicami.

Asp. Wojciech Chrostowski z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP Toruń w rozmowie z PAP podkreślił, że funkcjonariusze zabezpieczają protesty, ale ani w niedzielę, ani w poprzednich dniach nie odnotowywali zajść, które skutkowałyby koniecznością interwencji.

Jest spokojnie. Działamy na miejscu, ale nie zaszła do tej pory konieczność interwencji. Nie podejmuję się szacowania liczby osób uczestniczących w proteście - podkreślił asp. Chrostowski.

Informacje przekazywane w piątek, sobotę i niedzielę przez organizatorów i uczestników mówią o frekwencji od kilkuset do nawet trzech tysięcy osób — w zależności od dnia i momentu zgromadzenia.

Hasła wznoszone przez manifestantów w niedzielę dzieliły się na cenzuralne i zdecydowanie niecenzuralne. Tłum — w dużej większości młodych ludzi skandował m.in. "nie składamy parasolek", "J...ć PiS", "Precz z Kaczorem", "w...ć", "Mamy dość", "Solidarność naszą bronią", "Moje ciało, moja decyzja". Podobne hasła wypisane były także na transparentach.

Toruńska posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus z mężem pojawili się w niedzielę w kościele św. Jakuba z transparentami "Kobieto! Sama umiesz decydować" i "Kobiety powinny mieć prawo do decydowania czy urodzić, czy nie a nie państwo w oparciu o ideologię katolicką" (pisownia oryginalna - PAP).

Wszystkie jesteśmy wystarczająco mądre, wystarczająco wrażliwe i wystarczająco empatyczne, by samodzielnie podjąć decyzję czy, kiedy i z kim mieć dzieci. Same w zgodzie ze sobą i swoim własnym sumieniem umiemy podjąć najlepsze, suwerenne, osobiste, najlepsze dla siebie decyzję. W tym tą, czy chcemy donosić ciążę, czy nie. To muszą być nasze decyzje, bo to my i tylko my będziemy ponosić ich konsekwencje. Nikt, ani biskup, ani Kaczyński, ani Przyłębska, ani Pawłowicz, ani obrońca księdza pedofila Piotrowicz nie mogą Wam mówić, co dla Was najlepsze. Same to wiecie najlepiej - napisała w mediach społecznościowych Scheuring-Wielgus.

W przestrzeni publicznej pojawiły się głosy przeciwników tego rodzaju działania, którzy wskazują m.in., że "mają nadzieję, iż osoby zakłócające odprawianie mszy świętej poniosą za swoje zachowania konsekwencje, która przewiduje prawo".