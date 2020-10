W artykule przypomniano o nowym projekcie ustawy zgłoszonym przez PiS, który zakłada surowsze kary za nienoszenie maseczki. - Będzie ponadto osobny przepis karny, który stwierdza, że brak maseczki staje się wykroczeniem - podano.

"Osoby, które nie noszą prawidłowo założonych maseczek, zapłacą mandat w wysokości 1000 zł. Mandaty wystawiać będzie mogła nie tylko policja, lecz także straż miejska i Straż Ochrony Kolei" - czytamy w artykule.

Jak przypomniano, "obecnie policja za brak maseczki wystawia mandaty 500 zł. Może też skierować sprawę do sanepidu, który za niestosowanie się do przepisów może nakładać kary administracyjne od 5 tys. zł do nawet 30 tys. zł".

Według badania 56 proc. respondentów uważa, że "policja powinna tak bezwzględnie karać za brak maseczki". Przeciwnego zdania jest 36 proc. badanych, a 8 proc. podało odpowiedź "nie wiem".

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster 22 i 23 października na próbie 1082 dorosłych Polaków.