Rano pacjentów z dodatnim wynikiem covidowym było łącznie 84. Wszystkie łóżka dla pacjentów z koronawirusem są obecnie zajęte, w tym na intensywnej terapii – powiedział dziennikarzom podczas poniedziałkowej telekonferencji dyrektor płockiego WSzZ Stanisław Kwiatkowski.

Na oddziałach zakaźnym, płucnym i OIOM-ie, gdzie jest 59 miejsc dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem przebywało w poniedziałek rano sumie 61 osób, przy czym zajęte były wszystkie łóżka intensywnej terapii.

Dyrektor przyznał jednocześnie, że zakażeni koronawirusem pacjenci przebywają też na kilku innych oddziałach placówki, w tym 14 na oddziale kardiologii, gdzie niedawno wykryto ognisko zakażenia. Pozostali pacjenci z koronawirusem – w sumie 9 osób – hospitalizowani są na oddziałach chirurgii II, nefrologii, wewnętrznym i neurologii.

Kwiatkowski wyjaśnił, że na poszczególnych oddziałach WSzZ działają izolatki przeznaczone dla pacjentów z koronawirusem.

Mamy tych izolatek sporo. Przygotowywaliśmy je już wcześniej. I dlatego pacjentów z koronawirusem możemy przyjąć nieco więcej niż liczba łóżek dla nich dedykowanych. Nie można zostawić pacjenta samemu sobie. Te izolatki, gdzie trafiają pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, jak i z potwierdzonym zakażeniem i dodatkowo z chorobami współistniejącymi, spełniają bardzo ważną rolę – dodał.

Zapowiedział, że od wtorku rano wznowi tam działalność pracownia hemodynamiczna. Będzie to dotyczyło jedynie przypadków ostrych. Podkreślił, że placówka szuka specjalistycznego personelu, w tym lekarzy, a także pielęgniarek.

Brak lekarzy to jest największy problem w tej chwili – oświadczył Kwiatkowski.

Na początku października WSzZ w Płocku informował, że decyzją wojewody mazowieckiego przygotowano tam 84 łóżka dla osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Miejsca te przygotowano na oddziałach zakaźnym, płucnym i intensywnej terapii, przy czym na oddziale intensywnej terapii było 9 łóżek z kardiomonitorem i możliwością przeprowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Placówka odwołała się następnie od tej decyzji, uzasadniając to m.in. problemami organizacyjnymi. Wojewoda mazowiecki uwzględnił odwołanie i zmniejszył tam do 59 liczbę łóżek dla pacjentów z koronawirusem w WSzZ, w tym do 6 liczbę łóżek na oddziale intensywnej terapii.