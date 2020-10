Protestujący od ok. godz. 19.30 gromadzili się na placu Trzech Krzyży, gdzie wejścia do mieszczącego się tam Kościoła pw. św. Aleksandra blokowała grupa osób związanych m.in. ze środowiskami narodowymi. Od protestujących oddzielali ich policjanci. W osoby pod kościołem ze strony protestujących poleciały race, butelki i jajka. Dochodziło do przepychanek.

Część protestujących udała się na ul. Nowogrodzką, gdzie mieści się siedziba PiS, a część pod siedzibę policji przy ul. Wilczej, gdzie ma przebywać jedna z protestujących osób. Wśród protestujących byli parlamentarzyści Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, na placu zaatakowano funkcjonariuszy i również w ich stronę poleciały różne przedmioty. Wyraźnie podkreślaliśmy, że w takich przypadkach będziemy chronić naszych policjantów. Do tego celu w indywidualnych przypadkach wykorzystano między innymi gaz pieprzowy - podała KSP na Twitterze.

Osobom poszkodowanym po użyciu gazu oraz w wyniku incydentów pomocy udzielali ratownicy medyczni.

Protestujący zaatakowali samochód, w którym według nich mieli znajdować się przedstawiciele środowisk narodowych. Wyciągnęli osoby przebywające w aucie i poturbowali je. Jedna z osób pozostała w samochodzie. Demonstranci usiłowali się przedostać do środka, uszkadzając samochód. Interweniowali policjanci. Odsunęli protestujących i otoczyli auto kordonem - relacjonował reporter PAP.