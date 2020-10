Do tej pory najwięcej zakażeń zanotowano w piątek – było to 13 tys. 632. We wtorek rekord ten został pobity.

Najwięcej nowych zakażeń stwierdzono w województwach: mazowieckim (3529), małopolskim (1884), wielkopolskim (1577), kujawsko-pomorskim (1499), łódzkim (1421) i śląskim (1298). Poniżej tysiąca zakażeń odnotowano w województwach: dolnośląskim (917), podkarpackim (742), pomorskim (643), zachodniopomorskim (521), świętokrzyskim (434), podlaskim (426), lubelskim (400), opolskim (385), lubuskim (323) i warmińsko-mazurskim (301).

Zmarły 132 osoby, w tym 15 z powodu COVID-19 i 117 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Największą liczbę zgonów odnotowano jak dotąd w sobotę – 179.

Od początku epidemii w Polsce potwierdzono zakażenie u 280 tys. 229 osób, zmarło 4 tys. 615 chorych.

