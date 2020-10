Wczoraj tysiące kobiet ponownie wyszły na ulice wyrazić sprzeciw wobec zaostrzenia prawa aborcyjnego. Część z nich wzięła w firmach wolne na żądanie albo urlop wypoczynkowy.

Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń rząd rozważa głębsze restrykcje sanitarne, ale zdaniem opozycji równocześnie celem może być ograniczenie skali protestów. W samej koalicji rządowej nie ma zgody, czy powinno dojść do całkowitego zamknięcia państwa. Za takim wariantem jest resort zdrowia. Sprzeciwia się temu Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina. Spór mógłby rozstrzygnąć premier Mateusz Morawiecki, gdyby nie to, że – jak twierdzą nasi rozmówcy – znalazł się w kłopotliwym położeniu. Z jednej strony ma, zgodnie z wolą Jarosława Kaczyńskiego, zwalczać protestujących przeciw decyzji Trybunału Konstytucyjnego (TK). Z drugiej, nie chce eskalować napięcia. A właśnie taki może być efekt kolejnych ograniczeń, o których myśli rząd.

PiS coraz ostrzej potępia opozycję za to, że zachęca ludzi do wychodzenia na ulice. – Jesteście przestępcami. Jest przestępstwo spowodowania niebezpieczeństwa publicznego. Wy, wzywając do demonstracji, powodujecie takie niebezpieczeństwo i odpowiecie za to – wykrzyczał wczoraj z mównicy sejmowej Jarosław Kaczyński. Opozycja z kolei przekonuje, że to obóz rządzący jest odpowiedzialny za to, co dzieje się na ulicach, ponieważ TK postępuje zgodnie z wytycznymi PiS.

Niewykluczone, że do gry może się włączyć również prezydent Andrzej Duda. W telewizji Polsat News zapowiedział wczoraj prace nad nowymi przepisami aborcyjnymi z udziałem ekspertów. Choć nie zadeklarował, czy sam wyjdzie z inicjatywą legislacyjną. Jednocześnie wspólnie z pierwszą damą zwrócili uwagę na konieczność zachowania wolności wyboru kobiety, zwłaszcza przy ciężkich wadach płodu. – Z wyroku trybunału byłem zadowolony, natomiast spodziewałem się, że mimo wszystko TK zostawi czas na to, aby te przepisy zostały doprecyzowane – wskazał Andrzej Duda.

Na jutro w Warszawie planowana jest największa z dotychczasowych manifestacji. Choć regulacje epidemiczne zabraniają zgromadzeń powyżej 5 osób, w rządzie słyszymy, że aby zapobiec eskalacji napięcia, nie będą one egzekwowane. Wyjątkiem jest sytuacja, w której protesty wymkną się spod kontroli i przestaną być pokojowe. - Nie będziemy OMON-em - zapewnia nas jednak osoba z rządu.

Polityczny dżihad może zatrzymać lockdown

Dzisiejsze statystyki zachorowań na COVID mogłyby przesądzić o tym, czy za chwilę nastąpi drugi lockdown gospodarki. Wczoraj odnotowaliśmy ponad 18,8 tys. potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. – Z reguły najbardziej wymierne wyniki otrzymujemy we wtorki i środy. Jeżeli będziemy dalej szli w tempie 1500–2000 przyrostów zakażeń dziennie, to znaczy, że rośnie nam wykładniczo. A to daje grunt pod zapchanie się szpitali, a więc i lockdown – słyszymy w resorcie zdrowia.

Nieoficjalnie wiadomo, że zwolennikiem wprowadzenia lockdownu już teraz jest Ministerstwo Zdrowia (MZ). Problem w tym, że Adam Niedzielski może się nie przebić ze swoimi argumentami. – Najgorsze są kłopoty z podjęciem decyzji. Z jednej strony premier ma nad sobą Jarosława Kaczyńskiego, który każe mu zwalczać protesty. Z drugiej strony sam premier nie chce zaogniać sytuacji – twierdzi nasz rozmówca z resortu. Na dziś nie ma także decyzji, jak zarządzać mobilnością Polaków w nadchodzący weekend związany z dniem Wszystkich Świętych. – Premier generalnie zdystansował się. Jeszcze dwa tygodnie temu był gotów zamykać cały kraj, teraz to wątpliwe – dodaje nasz rozmówca.

Ostateczne decyzje podejmuje premier. Nasi rozmówcy przekonywali nas, że on sam nie był zwolennikiem wprowadzania restrykcji, tylko poczekania na efekty tych, które weszły w życie w zeszłym tygodniu. Dlatego na razie nie ma pomysłów np. na zamykanie cmentarzy.

Walkę z pandemią komplikują trwające już od tygodnia protesty w związku z orzeczeniem TK zaostrzającym prawo aborcyjne. Wczoraj protestujący nie poszli do pracy, na uczelnie czy do szkół, by już w środku dnia przemaszerować przez miasta. Jutro zaś wystąpienia mają się skumulować w Warszawie, co może oznaczać jeszcze większe tłumy i faktyczną blokadę stolicy, do której ciężko się przygotować. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w strefie czerwonej w zgromadzeniach nie może brać udziału więcej niż 5 osób, a odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie oraz zakrywać usta i nos. Masowe manifestacje będą oznaczały złamanie tych zasad, ale z naszych informacji wynika, że policja nie zamierza reagować tylko z tego jednego powodu. Szef MSWiA Mariusz Kamiński wydał wczoraj oświadczenie, które wskazuje, w których przypadkach policja będzie wchodzić do akcji. – Jeśli ktoś łamie prawo, musi się liczyć ze stanowczą reakcją państwa. Agresywne i wulgarne zachowanie uczestników demonstracji, dewastowanie kościołów, profanacje miejsc kultu religijnego oraz pomników i tablic upamiętniających wybitne osoby lub ważne wydarzenia w przestrzeni publicznej, spotkają się ze zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy Policji – napisał Mariusz Kamiński.

Rząd jest też krytykowany za to, że z jednej strony policja za mało zdecydowanie reaguje na zachowania protestujących (zwłaszcza zakłócanie mszy w kościołach), z drugiej – że przymyka oko na działalność samozwańczych „bojówek”, które powołują narodowcy. Jedną z nich powołuje właśnie Obóz Narodowo-Radykalny. Zamierza zrekrutować „świadomych Polaków, ideowych i uduchowionych, a jednocześnie dbających o rozwój tężyzny fizycznej, którzy będą gotowi do obrony wartości narodowych oraz katolickich na drodze akcji bezpośredniej”. Tego typu inicjatywy mogą być zresztą efektem wtorkowego apelu Jarosława Kaczyńskiego. – Wzywam wszystkich członków PiS oraz wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła – nawoływał lider PiS.

Rząd jednak odpowiada, że to opozycja przyczynia się do podburzania nastrojów. – Mamy dziś w Polsce bardzo wysoki stan zagrożenia z powodu epidemii. Ten stan wyklucza jakiekolwiek spotkania publiczne powyżej 5 osób. Odbywa się to z waszego podjudzania – powiedział wczoraj w Sejmie do posłów opozycji wicepremier Jarosław Kaczyński.