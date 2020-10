Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie ulegało wahaniom.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie kraju początkowo także rozpogodzeniami - tutaj też rano utrzymywać się będą lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 m. Postępująca od zachodu strefa opadów deszczu, w pasie nadmorskim możliwe burze. W szczytowych partiach Tatr opady przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. W Sudetach opady okresami będą o umiarkowanym natężeniu, w partiach szczytowych przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowana wysokość opadów w tym rejonie do około 12 mm; lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura maksymalna od 11 st. C do 14 st. C, nieco chłodniej miejscami na Pomorzu oraz w rejonach podgórskich, około 9 st. C, 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach Tatr wiatr w porywach do 70 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 90 km/h - powodować będzie zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przejściowo rozpogodzeniami. Okresami opady deszczu, w Tatrach i początkowo w szczytowych partiach Sudetów opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 3 st. C do 7 st. C, nad morzem miejscami 8 st. C; chłodniej w rejonach podgórskich, około 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w pasie nadmorskim także dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 70 km/h.

W piątek na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie duże i całkowite. Głównie w zachodniej i południowej części kraju wystąpią opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na zachodzie. W Tatrach opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna od 9 st. C do 11 st. C, nieco cieplej na zachodzie kraju, około 12 st. C, 13 st. C; najchłodniej na Podhalu, około 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, południowy i południowo-zachodni, miejscami zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 100 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby, późnym popołudniem chwilami wzmagający się do umiarkowanego, przeważnie południowo-zachodni, pod wieczór zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni, pod wieczór południowy.