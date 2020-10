Podczas strajków policja masowo wylegitymuje protestujących, odbywa się także wiele zatrzymań.

Reklama

Do redakcji tko.pl napisał jeden z czytelników, który brał udział w poniedziałkowym proteście, na którym policja skonfrontowała się ze strajkującymi.

"Młodzi ludzie, po tym jak wiele osób opuściło protest, zaczęli chodzić olsztyńskimi chodnikami. Nawet krzyczeli do siebie, aby zachować odstęp! To policji nie wystarczało – podjeżdżali grupkami radiowozów i zaczęli gonić protestujących. Wiem o wielu niepełnoletnich których w taki sposób złapali. Nawet 14 letnią dziewczynkę!” – czytamy w mailu przesłanym przez czytelnika Twojego Kuriera Olsztyńskiego.

Czytelnik przesłał również nagranie z jednej z "łapanek", które szczegółowo opisał: "Filmik nagrany po pierwszej łapance przy Media Expert. Spowodowało to rozdzielenie tłumu na dwie strony ulicy. Następnie byliśmy dalej na skrzyżowaniu ulic gdzie otoczyliśmy policjantów. Wtedy zabrali dwie kobiety uznając że to one są organizatorkami. Policja zagroziła im że albo każą nam się rozejść albo zostaną ukarane za zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia. Po tej sytuacji szliśmy na dół w kierunku ulicy Pstrowskiego ale na wysokości Parku im. A Janusza Kusocińskiego musieliśmy do niego uciec bo policja znowu zorganizowała łapanke. Rozbiliśmy się na parę mniejszych grup i złączyliśmy w dużo mniej licznym składzie dopiero w centrum. Wiele razy chcieliśmy zakończyć protest w normalny sposób np. Stając na schodach ratusza w 2 metrowych odległościach. Niestety po paru minutach stania kolejny raz z radiowozów wybiegli policjanci. Wszystko skończyło się na skrzyżowaniu Kościuszki z Niepodległości gdzie ponownie na idącą chodnikiem grupę rzuciło się około 15 policjantów”

Portal tko.pl skontaktował się z rzecznikiem policji, aby potwierdzić zatrzymanie 14-letniej olsztynianki za organizację protestu.

Pośród uczestników protestu, wylegitymowano 14-letnią dziewczynę. Notatka służbowa z tej interwencji zostanie przekazana do sądu rodzinnego do rozpatrzenia pod kątem współorganizowana nielegalnego zgromadzenia, a także zajęcia pasa drogowego. – przekazał Rafał Prokopczyk, oficer prasowym KMP w Olsztynie.

14-latka współpracowała z policją w trakcie protestu, przekazując uczestnikom, że mają zejść z drogi na chodnik, za co wobec dziewczyny zastosowane zostaną okoliczności łagodzące - czytamy na stronie tko.pl.