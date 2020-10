Ciekawe co teraz z ludźmi, którzy kupili zaopatrzenie na cmentarze - znicze, kwiaty, wiązanki - napisał na Twitterze dziennikarz Marcin Makowski.

Nie dało się tego ogłosić wcześniej, no nie dało. Moja ciotka właśnie dojeżdża do Warszawy, przejechała raptem 350 km - to komentarz Patryka Słowika z "Dziennika Gazety Prawnej".

Co za skrajny brak szacunku rządu do ludzi! - skomentował decyzję rządu Stanisław Tyszka, polityk Koalicji Polskiej.

Tak wyraża się chyba troska Premiera o przedsiębiorców - napisała na Twitterze Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej.