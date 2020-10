W piątek po południu rząd ogłosił, że z powodu epidemii podjęto decyzję o zamknięciu cmentarzy w dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada. Nie chcemy doprowadzić do tego, że na cmentarzach i w komunikacji publicznej będzie się gromadzić dużo ludzi - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, rząd czekał z podjęciem tej decyzji, sądząc, że liczba zachorowań może spadać.

Cmentarze są zamknięte, dlatego po raz pierwszy organizujemy zbiórkę internetową na ratowanie zabytków Starych Powązek. Apelujemy do wszystkich, aby wpłacali pieniądze właśnie przez Internet – powiedział w sobotę PAP Marcin Święcicki, przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa. Jak przekazał, pieniądze można wpłacać do 15 listopada. Mają być przeznaczone na m.in. opłacenie tegorocznych prac na nekropoli.

Na Facebooku komitetu udostępniono link do portalu zrzutka.pl. To właśnie za jego pośrednictwem można wesprzeć Komitet. Wpłaty można także dokonać bezpośrednio na numer konta Społecznego Komitetu, podanego na Facebooku. W czasie zeszłorocznej zbiórki zebrano 280 tys. zł, co było rekordową kwotą. W zbiórce wzięło udział ok. 250 przedstawicieli świata kultury, nauki, życia społecznego i politycznego.

Pierwsza kwesta na rzecz Powązek odbyła się 1 listopada 1975 r. Zorganizował ją powstały rok wcześniej Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami. Idea zbiórki na rzecz renowacji zabytków Powązek zyskała popularność i była kontynuowana również po śmierci założyciela Komitetu, pisarza i krytyka muzycznego Jerzego Waldorffa. W 2014 r. Stare Powązki na mocy decyzji prezydenta Bronisława Komorowskiego uznano za pomnik historii.