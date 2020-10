Niebieski Księżyc, bo tak mówi się o tym zjawisku, będzie widziany dziś, czyli w ostatnią noc miesiąca.

Ta pełnia Księżyca, która czeka nas w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych, będzie wyjątkowa. Dlaczego?

Po pierwsze to już druga pełnia w tym miesiącu, a po drugie takie zjawisko zdarza się bardzo rzadko.

Niebieski Księżyc, czyli pełnię, która jest drugą z kolei w miesiącu, ostatni raz obserwowaliśmy 2,5 roku temu. Tym razem będzie to szczególne zjawisko. Powodem jest to, że ostatni raz pełnia w Halloween wypadła 76 lat temu. Był to 1944 rok i czas II wojny światowej.

Niebieski Księżyc to termin określający drugą pełnię naturalnego satelity Ziemi zdarzającą się w tym samym miesiącu kalendarzowym. Termin ten nie oznacza jednocześnie, że Srebrny Glob przybierze taką barwę.

Z historycznych źródeł można dowiedzieć się, że termin Blue Moon po raz pierwszy pojawił się po raz pierwszy około 400 lat temu. Obecnie najczęściej stosuje się go do określenia drugiej pełni w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Amerykanie mawiają, że coś zdarza się niezwykle rzadko (ang. once in a blue moon), gdy chcą podkreślić unikalny i niepowtarzalny charakter danego zdarzenia lub, że zamierzają coś zrobić wyjątkowo w odległej przyszłości.

Niebieską pełnię najlepiej oglądać dziś późną nocą.