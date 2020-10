Jest krzyż. Jest kultura. Elegancko pokazane wszystko to co tu stoi to pokazanie problemu bardzo dużego. Przywoźcie, jeśli ktoś ma problem. Niech wiedzą - mówi na nagraniu jeden z przedstawicieli AgroUnii.

Reklama

Zapowiedziano, że będą pomagać prawnie osobom, które przyłączą się do ich inicjatywy/ Jej pierwszym elementem będzie wystąpienie o odszkodowanie za straty.

Przyłączajcie się do nas, bo mamy dobrych prawników - mówił.

Nie rozumiemy i nigdy nie zrozumiemy jak można w bezsensowny zamykać gospodarkę. Albo nie! Nie całą. Szczególnie firmy rodzinne i gospodarstwa rodzinne. Szczególnie nam dają wpier**l. Nie będziemy na to pozwalać, nie będziemy się przyglądać i żyć nadzieją, że polityk jak Święty Mikołaj wejdzie do nas przez komin i da prezent. Nie wejdzie i nie da bo nie ma! I nie wierzcie już w dobrych polityków! Oni mają coś wspólnego ze Świętym Mikołajem: nie istnieją! Pokażemy jak wielka jest skala problemu, pokażemy na tyle na ile nam pozwolicie. Pomożemy ogrodnikom! - napisali we wcześniejszym wpisie.