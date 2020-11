Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające poprzednie regulacje w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczy kilku z zapowiadanych wcześniej kwestii zmian w obostrzeniach i środkach zapobiegawczych w walce z pandemią.

W ubiegły piątek minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że zdecydowano, aby współdomownicy osoby, która ma dodatni wynik testu, nie musiały już czekać na telefon z sanepidu i kwarantannę rozpoczynać dopiero po tym telefonie. Przyjmujemy, że ta kwarantanna będzie miała charakter automatyczny - przekazywał.

Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek rozporządzeniem "osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje". "Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się" - dodano w tym przepisie rozporządzenia.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim Niedzielski mówił w piątek, że "eskalacja pandemii nadal ma miejsce" i rząd stara się "budować różne warianty". Patrzymy na to, jak dokładnie przebiegają zachorowania, ale przygotowujemy się też z rozwiązaniami na sytuacje coraz trudniejsze - informował.

Niedzielski zaapelował wtedy do wszystkich osób, które mają współdomownika z dodatnim wynikiem testu, aby zostali w domu na kwarantannie. Zostaniecie automatycznie wpisani do tej kwarantanny. Oczywiście, zadzwoni do was również pracownik sanepidu, żeby takie formalności załatwić, jak wpisanie do systemu, które jest potem podstawą wypłaty świadczenia, ale nie będzie żadnej decyzji sanepidu. Automatycznie będzie rozpoczęta kwarantanna - przekazywał.

Jednocześnie w poniedziałkowej noweli rozporządzenia zapisano, że w odniesieniu do osób skierowanych do diagnostyki laboratoryjnej "obowiązku poddania się kwarantannie (...) nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny".

Rozporządzenie wchodzi w życie od wtorku.