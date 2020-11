Chodzi o nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z nowymi przepisami, w obszarach oznaczonych jako strefy żółte i czerwone, w pojazdach przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej siedmiu i nie więcej niż dziewięciu osób - łącznie z kierowcą - można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Jak doprecyzowano, przepisu nie stosuje się w odniesieniu do środków transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Przepis ten nie będzie również stosowany w odniesieniu do pojazdów, którymi poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie.

W nowym rozporządzeniu zmieniono również przepisy o zgromadzeniach. Z zakazu wyłączono szkolenia i egzaminy w ramach kształcenia w zawodach medycznych, a także szkolenia, kursy, egzaminy, testy i kwalifikowania związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, czy przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisów prawa lotniczego.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 3 listopada.