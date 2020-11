W szpitalu w Katowicach zmarł 4-miesięczny chłopczyk z powiatu cieszyńskiego - przekazała WSSE we wtorkowym raporcie na temat epidemii w regionie.

W woj. śląskim minionej doby potwierdzono 2407 nowych zakażeń, we wtorek poinformowano o 31 kolejnych zgonach. Poza czteromiesięcznym dzieckiem są to głównie osoby w starszym wieku - miały od 60 do 94 lat.

Do niedawna woj. śląskie było regionem, gdzie zanotowano najwięcej w kraju zakażeń koronawirusem; od tygodnia region jest pod tym względem na drugim miejscu, po Mazowszu. We wtorek liczba osób zakażonych od początku epidemii wynosiła w woj. śląskim 53 tys. 16. W regionie zmarły w sumie 974 osoby chorujące na COVID-19.

Wyzdrowiało ok. 55,2 proc. wszystkich zakażonych od początku epidemii (29 tys. 257 osób) – we wtorek w regionie przybyło 734 ozdrowieńców. W woj. śląskim przebadano dotychczas blisko 637,9 tys. próbek pod kątem SARS-CoV-2. Nadzorem epidemiologicznym objęto łącznie niespełna 10,2 tys. osób, a w kwarantannie domowej - decyzją sanepidu - jest prawie 61,2 tys. mieszkańców regionu.

Z danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wynika, że w poniedziałek w regionie zajęte było 1750 spośród 2078 łóżek dostępnych dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach I, II i III poziomu. Zajęty były 152 na 199 dostępnych łóżek respiratorowych. Dane o sytuacji w tym zakresie we wtorek będą dostępne dzień później.