Błaszczak na konferencji prasowej w Warszawie przedstawił informację dotyczącą przygotowań do uruchomienia drugiego - po szpitalu na Stadionie Narodowym - szpitala tymczasowego w stolicy.

Według wcześniejszych zapowiedzi drugi szpital tymczasowy, nadzorowany przez Wojskowy Instytut Medyczny, miał powstać w hali EXPO XXI, następnie lokalizacja została zmieniona i szpital powstaje w bazie wojskowej na Okęciu.

Będzie prowadzony przez Wojskowy Instytut Medyczny, a więc przez elitę jeśli chodzi o wojskową służbę zdrowia; mogę powiedzieć, że również jeśli chodzi o cywilną służbę zdrowia, dlatego, że zespół WIM, na którego czele stoi pan generał prof. Grzegorz Gielerak, należy do najlepszych - powiedział szef MON.

Błaszczak podkreślił, że zespół WIM także obecnie zajmuje się chorymi na COVID-19 oraz ma doświadczenie nabyte w ramach świadczenia pomocy we Włoszech wiosną tego roku, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszą falą epidemii koronawirusa. Zaznaczył, że to zespół ludzi doświadczonych i wykfalifikowanych.

Minister obrony poinformował, że szpital ma być gotowy przed końcem miesiąca. Teraz trwają sprawy techniczne, a chciałbym, byśmy dziś zainaugurowali nabór personelu do tego szpitala tymczasowego - powiedział szef MON.

Zaznaczył, że "szpitalem patronackim" nowego szpitala tymczasowego będzie Wojskowy Instytut Medyczny. Natomiast ten personel musi być znacznie szerszy niż obecni pracownicy WIM, więc niejako pod kierownictwem Instytutu zapraszamy do tego, by zgłaszali się lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni. Jest 16 specjalności niezbędnych do tego, by szpital tymczasowy na Okęciu mógł funkcjonować - podkreślił Błaszczak. Dodał, że szpital czeka na zgłoszenia chętnych do pracy w tym obiekcie.