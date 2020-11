Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hPa i nieznacznie wzrośnie.

Reklama

W poniedziałek będzie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, jedynie w obszarach podgórskich powyżej 600 m n.p.m. słonecznie. Miejscami opady mżawki. Początkowo lokalnie gęste mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 6°C na krańcach zachodnich do 11°C nad morzem. W obszarach podgórskich powyżej 500 m n.p.m. od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, na ogół wschodni i południowo-wschodni.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, jedynie w obszarach podgórskich powyżej 500 m n.p.m pogodnie. Miejscami opady mżawki. Lokalnie gęste mgły, ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 0°C w obszarach przejaśnień na północnym wschodzie, około 4°C w centrum, do 6°C nad morzem; w kotlinach górskich lokalnie spadek temperatury do -2°C. Lokalnie na północnym wschodzie możliwy spadek temperatury przy gruncie do -2°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

We wtorek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, a na północnym wschodzie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W obszarach podgórskich powyżej 600 m n.p.m. słonecznie. Miejscami opady mżawki. Rano lokalnie mgły,ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 6°C na północnym wschodzie i zachodzie do 9°C nad morzem; w obszarach podgórskich powyżej 500 m n.p.m. od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Nad ranem możliwe silne zamglenia. Temperatura maksymalna 9°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna około 4°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. We wtorek zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna 9°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

Jak podaje IMGW, ostrzeżenie dotyczy w woj. opolskim powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego i strzeleckiego.

Na terenach tych prognozuje się gęste mgły ograniczające miejscami widzialność od 400 m do 100 m, które będą się utrzymywać do godzin przedpołudniowych.

Z kolei w województwie dolnośląskim w tym samym czasie miejscami prognozowane są mgły ograniczające widzialność do 100 m.