Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W czwartek zachmurzenie całkowite i duże, jedynie na południu okresami większe przejaśnienia. W górach powyżej 1100-1400 m n.p.m słonecznie. Miejscami opady mżawki. Rano lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 4 st.C na północnym wschodzie do 9 st.C na zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków południowych.

W nocy zachmurzenie duże, na zachodzie z większymi przejaśnieniami. W górach powyżej 1300-1600 m n.p.m. bezchmurnie. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 500 m, jedynie na południu do 200 m. Temperatura minimalna od 2 st.C na północnym wschodzie do 7 st.C na zachodnim wybrzeżu; w obszarach podgórskich od -1 st.C do 2 st.C. Wiatr słaby, jedynie na Pomorzu okresami umiarkowany, z kierunków południowych.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południowym zachodzie w drugiej połowie dnia nawet z rozpogodzeniami. W górach powyżej 1400-1700 m n.p.m. słonecznie. Miejscami opady deszczu lub mżawki. Rano lokalnie silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 4 st.C na północnym wschodzie, 8 st.C w centrum, do 12 st.C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków południowych.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu bądź mżawki. Temperatura maksymalna 8 st.C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady deszczu bądź mżawki. Temperatura minimalna 5 st.C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.

W piątek zachmurzenie duże, wieczorem większe przejaśnienia. Słabe opady deszczu bądź mżawki. Temperatura maksymalna 8 st.C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy.