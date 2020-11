Ja bym na tę szczepionkę tak bardzo nie liczył – powiedział główny doradca premiera do spraw COVID-19 w TVN24.

25 tysięcy nowych zakażeń, (realnie) razy pięć, to jest 125 tysięcy nowych zachorowań dziennie. W ciągu miesiąca jest 30 dni. 125 tysięcy razy 30 to są cztery miliony ludzi. Cztery miesiące - 16 milionów. To już jest prawie połowa społeczeństwa – wyliczył prof. Andrzej Horban.

Prof. Horban o szczepionce mówił, że "jeżeli będzie dostępna dla wszystkich - to będzie dostępna wiosną".

Istnieje taka obawa, że szybciej przechorujemy COVID-19, niż uchronimy się od niego szczepionką. Aczkolwiek należy zrobić wszystko, by chronić ludzi wrażliwych - to pokolenie, które może zachorować i umrzeć - dodał doradca premiera w TVN24.

Pół biedy, jeśli na COVID-19 zachoruje młody człowiek, który nawet nie zauważy, że jest chory. Problem jest ze starszymi. 50 lat to ta granica, gdzie widać różnicę w śmiertelności. 70-80 mamy 12 procent zgonów. Powyżej 80 - 25 procent zgonów. Tych ludzi trzeba chronić - podkreślił.

Koncern farmaceutyczny Pfizer zapewnia, że szczepionka, którą opracowują razem ze swoim niemieckim partnerem, ma 90-proc. skuteczność.

Komisja Europejska zatwierdziła w środę umowę z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer, przewidującą zakup do 300 milionów dawek szczepionki przeciwko nowemu koronawirusowi - poinformowala KE.

"No i wyszło szydło z worka! Rząd pogodził się z faktem, że wirus będzie szalał nieopanowany przez całą zimę. POŁOWA POLAKÓW SIĘ ZARAZI! A szczepionka przyjdzie za późno. To „wariant szwedzki” przeprowadzony w najbardziej niekompetentny i zabójczy sposób" - napisał na Twitterze były wicepremier JanVincent-Rostowski.