Wschodnia Polska pozostaje na skraju wyżu znad Białorusi, pozostały obszar kraju znajduje się w zasięgu wspomnianego niżu. Z południowego zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W piątek zachmurzenie całkowite i duże, lokalnie większe przejaśnienia. Na szczytach górskich zachmurzenie małe. Miejscami na północy i wschodzie słabe opady deszczu lub mżawki. W godzinach porannych zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 5 st. C do 10 st. C, lokalnie na Podlasiu około 4 st. C. Wiatr słaby, na północy i wschodzie okresami umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie całkowite i duże, na szczytach tatrzańskich zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i północnym wschodzie słabe opady deszczu lub mżawki. Lokalnie w całym kraju mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 2 st. C do 6 st. C, w rejonach podgórskich od -1 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko na szczytach tatrzańskich pogodnie. Na północy słabe opady deszczu. W godzinach porannych zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 7 st. C do 12 st. C, w rejonach podgórskich Karpat około 6 st. C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna około 7 st. C. Wiatr słaby, południowy. W nocy zachmurzenie na ogół duże. Mglisto. Możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna około 10 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.