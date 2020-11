Jak poinformował PAP rzecznik wojewody Krzysztof Guzek, po tym jak wojewoda warmińsko-mazurski zdecydował, że w szpitalu powiatowym w Iławie ma zostać utworzony tak zwany oddział covidowy, kierownictwo placówki nie złożyło odwołania od tej decyzji.

Wskazał, że do urzędu wojewódzkiego wpłynęły trzy pisma ze szpitala: dwa dotyczące konieczności uzupełnienia w sprzęt medyczny oraz jedno informujące o braku anestezjologów.

Przyszła długa lista potrzebnego sprzętu medycznego. Większość potrzebnego sprzętu wysłaliśmy do iławskiego szpitala. Było też pismo, w którym dyrekcja poinformowała, że potrzebuje anestezjologów.Prośba została negatywnie rozpatrzona przez wojewódzkiego konsultanta do spraw anestezjologii i intensywnej terapii. Uznał, że szpital w Iławie ma własną kadrę - wyjaśnił Guzek.

Dodał, że wojewoda skierował do pracy trzy pielęgniarki, by wsparły one kadrę medyczną. Więcej pism od dyrekcji szpitala nie było - dodał. Podkreślił, że do wojewody napłynęły niepokojące sygnały dotyczące sytuacji pacjentów na oddziale covidowym, dlatego 4 listopada skierował on tam kontrolę NFZ.

Dramatyczną sytuację pacjentów na oddziale covidowym w Iławie przedstawiono w czwartek w programie Uwaga TVN. Pacjenci i ich rodziny opowiadali o braku personelu medycznego w iławskim szpitalu. Relacjonowali, że pacjenci umierają tam pozostawieni bez opieki. Zmarli zaś leżą po kilkanaście godzin na salach wraz z innymi chorymi. Rodziny nazwały oddział covidowy jako "połączenie noclegowni z umieralnią".

Starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski odnosząc się do reportażu w TVN napisał w oświadczeniu, że w szpitalu iławskim oddział covidowy utworzono w trybie kryzysowym.

"Oddział Covid w Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie został utworzony na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Nikt z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ani z Narodowego Funduszu Zdrowia mnie o tym nie poinformował. Jako Starosta nie uczestniczyłem także w żaden sposób w organizacji pracy w tym oddziale. Cały proces tworzenia tego miejsca odbywał się poza Starostwem Powiatowym w Iławie" - oświadczył starosta.

Jak wyjaśnił, dyrektor szpitala przekazała jedynie informację, że oddział ma być utworzony. "Jego tworzenie miało być 2-etapowe, a pierwsze łóżka miały być uruchomione w ciągu 3 dni. W pierwszym etapie miała być przygotowana część łóżek, około 25, a docelowo miało być ich około 50" - oświadczył starosta.

Mieli tu trafiać pacjenci z lekkimi objawami Covid–19, co jak Państwo wiecie, nie miało odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo trafiali tu także pacjenci w stanie ciężkim. Na tym etapie nie było rozmowy o tym, jaki personel będzie ten oddział obsługiwał. Przecież wiadomo było od początku, że w szpitalu w Iławie nie ma lekarzy ani pielęgniarek z doświadczeniem w pracy w oddziałach zakaźnych - wskazał starosta.

Podkreślił, że wszelkie kwestie medyczne szpitali, w tym również oddziałów tzw. Covid, nadzoruje Narodowy Fundusz Zdrowia. "To kontrola NFZ, która została uruchomiona, wskaże, gdzie były zaniedbania i kto odpowiada za taki stan rzeczy" - dodał.

Starosta wyraził ubolewanie z powodu sytuacji pacjentów i ich rodzin, które zostały przedstawione w reportażu.