Już 45 zastępów straży pożarnej gasi pożar składowiska opon w Raciniewie (Kujawsko-pomorskie).

To duży pożar składowiska opon w Raciniewie k. Unisławia. Obok znajdują się inne zakłady. Teren jest gęsto zabudowany. Składowisko ma ok. 1,5 ha. Palą się opony na obszarze ok. 700 m2 - powiedział w rozmowie z PAP st. kpt. Guzek. Dodał, że na miejscu działa już 45 zastępów straży pożarnej, a nadal do pomocy wysyłane są kolejne.

Wójt gminy powiedział w rozmowie z PAP, że składowisko jest nielegalne, gdyż od dawna zwracano uwagę na to, iż jest za duże. Dodatkowo składujący opony przedsiębiorca był karany finansowo. Przyznał, że strażacy walczą z żywiołem z ogromnym poświęceniem. Ważny jest czas i opanowanie ognia, gdyż obok znajdują się m.in. dwie stolarnie, stacja benzynowa i zakład produkcji maseczek.

Sprawy toczą się we właściwych organach. Wczoraj złożyliśmy kolejne dokumenty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dziś w tym miejscu mamy pożar. Dzwonił do mnie wiceminister klimatu Jacek Ozdoba, który będzie zwracał się w poniedziałek do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, żeby osobiście nadzorował dochodzenie nad przyczynami tego pożaru - podkreślił Danielewicz.

Dodał, że na miejscu jest wielu mieszkańców i gapiów. Władze gminy apelują do wszystkich o oddalenie się z tego miejsca z uwagi na toksyczność dymu. Mieszkańcom zaleca się zostanie w domach i pozamykanie okien.

Gaszenie tego pożaru potrwa wiele godzin. Na szczęście nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Za wcześnie jest także na wskazanie przyczyny pożaru - podkreślił rzecznik prasowy chełmińskiej straży pożarnej.

Przyznał, że skażenie powietrza w przypadku tego rodzaju pożaru jest bardzo duże. Pytany przez PAP, czy powoduje to konieczność ewakuacji mieszkańców pobliskich domów, odpowiedział, że na razie nie.

Na szczęście wiatr nieco nam pomaga i kieruje ciemny dym w stronę pól, a nie domostw - stwierdził Guzek.