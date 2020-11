Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej mł.asp. Marzena Laczkowska, do rozboju doszło na początku listopada w okolicznym lesie.

81-letni mężczyzna wraz z 68-letnią żoną wybrali się do lasu na grzyby. W pewnym momencie podjechało do nich auto. - Z samochodu wysiadło dwóch mężczyzn, którzy pobili małżeństwo. Kobieta została zraniona nożem, natomiast mężczyźnie sprawcy odebrali broń, którą tego dnia miał przy sobie – przekazała PAP rzeczniczka policji. Dodała,że 81-latek miał pozwolenie na posiadanie broni do obrony własnej.

W czwartek ostrowscy kryminalni zatrzymali podejrzanych. To mieszkańcy pow. ostrowskiego w wieku 43 i 44 lata. Postawiono im zarzut rozboju z niebezpiecznym narzędziem. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Za rozbój grozi kara do 12 lat więzienia.