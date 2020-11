Wolność sumienia i religii, a także prawo do korzystania przez każdego z pomocy religijnej tam, gdzie się znajduje, gwarantuje art. 53 konstytucji.

Zdaniem Instytutu Ordo Iuris, w wielu polskich szpitalach nadal nadmiernie ograniczane jest prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej, a zbyt daleko idące restrykcje naruszają właśnie ten przepis konstytucji. Organizacja umieściła na swojej stronie analizę prawną dotyczącą tej kwestii, a jej główne tezy przedstawiono w informacji prasowej.

Do Instytutu Ordo Iuris nadal spływają zawiadomienia z całej Polski dotyczące utrudniania pacjentom możliwości skorzystania z opieki duszpasterskiej - napisała fundacja, dodając, że pandemia wirusa SARS-CoV-2 stała się dla dyrekcji wielu placówek "przyczynkiem do podjęcia działań naruszających prawa pacjentów, w tym prawa do opieki duszpasterskiej".

Jak wskazano, do niektórych szpitali kapelani mają zakaz wstępu "zgodnie z arbitralnymi postanowieniami dyrekcji".

Zdaniem Ordo Iuris, takie zarządzenie władz placówek jest także niezgodne z art. 37 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który stanowi, że w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, szpital jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. Szpital ma zatem obowiązek podjęcia aktywnych działań w celu stworzenia możliwości spotkania pacjenta z odpowiednią osobą duchowną - wskazano.

Instytut Ordo Iuris podejmuje działania interwencyjne w placówkach, których dotyczą napływające zgłoszenia. W zależności od okoliczności konkretnego przypadku, interwencje mogą ograniczyć się do udzielenia wyjaśnień o aktualnym stanie prawnym czy przygotowania zgłaszającej się osoby do rozmowy z dyrekcją placówki. Jeśli sytuacja tego wymaga, prawnicy Instytutu interweniują osobiście u dyrekcji szpitala, a nawet zapewniają nieodpłatną pomoc prawną poszkodowanemu. O naruszających prawo praktykach Instytut informuje Rzecznika Praw Pacjenta, który prowadzi własne postępowanie w sprawie - czytamy w informacji prasowej.