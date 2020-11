Północna Polska pozostaje na skraju niżu znad Morza Norweskiego, od zachodu wkracza strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Pozostały obszar kraju będzie w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie rosło.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami; miejscami słabe opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. W godzinach porannych lokalnie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 7 st. C do 11 st. C, tylko w rejonach podgórskich Karpat około 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i na południu kraju lokalnymi rozpogodzeniami. W północnej połowie kraju okresami słaby deszcz. Na południu i północnym wschodzie gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 2 st. C do 7 st. C, tylko cieplej na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego od 8 st. C do 9 st. C oraz chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od -3 st. C do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni.

W środę na północnym wschodzie i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i słabymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. W godzinach porannych lokalnie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 8 st. C do 13 st. C, tylko w rejonach podgórskich Karpat od 5 st. C do 7 st. C. Wiatr słaby, na północy także umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, południowy i południowo-zachodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr słaby, zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.