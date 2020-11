- W sposób anonimowy chcę poinformować państwa o niecodziennym wydarzeniu, jakie ma miejsce w galerii handlowej M1. W związku z rozporządzeniem premiera, wszystkie sklepy AGD znajdujące się na terenie galerii powinny być zamknięte. Media Markt postanowił obejść te przepisy i otworzyć dziś sklep dla klientów. Nie wiem na jakich zasadach, bo nie chciano mnie o tym poinformować, ale każdy zainteresowany może ten sklep odwiedzić. Niestety do sanepidu nie można się dodzwonić, by uzyskać informację czy wyrazili zgodę na otwarcie sklepu - to mail kolejne z czytelniczek portalu e-poznan.pl.

Reklama

Jak wynika z informacji portalu ani sanepid, ani policja nie otrzymali zgłoszeń w tej sprawie.Rzecznika Media Markt odpowiedziała z kolei, że sklepy zostały udostępnione, by klienci mogli zapoznać się z asortymentem. Tłumaczyła, że otwarte zostały właśnie na zasadzie "showroom".

Nie prowadzimy w nich sprzedaży. Istnieje jedynie możliwość zapoznania się z oferowanym asortymentem. Jest to w naszym przekonaniu działanie dozwolone przez prawo, tym samym nie omijamy zakazu jak to zostało zasugerowane w Państwa artykule, a jedynie zmieniliśmy czasowo model działania - tłumaczy Wioletta Batóg.

Dodaje, że klienci mogą dokonać zakupu jedynie za pośrednictwem strony internetowej po opuszczeniu lokalu.

Lokale, w których wystawiony został nasz asortyment, nie posiadają otwartych kas, nie przyjmują płatności, nie przyjmują zamówień. Jedynym naszym celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i umożliwienie im zapoznania się z prezentowanymi produktami tak, aby mogli podjąć świadomą decyzję w zakresie ich potrzeb - mówi.