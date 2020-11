Najpierw świadkowie poinformowali, że słyszeli głośny dźwięk, po czym pojawił się dym. Na nagraniu wideo, opublikowanym przez portal RBK, widać gęsty biały dym unoszący się nad zabudowaniami szpitala. Doniesienia o wybuchu potwierdziło ministerstw ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Agencja informacyjna RIA Nowosti, powołując się na służby ratunkowe, podała, że doszło do rozhermetyzowania się rury doprowadzającej tlen pod ciśnieniem.

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że eksplozja spowodowała częściowe zawalenie się ściany. Natomiast agencja Interfax, powołując się na źródła podała, że uszkodzony został sprzęt, a agencja TASS - że nie doszło do uszkodzenia ścian ani do pożaru.

Do incydentu doszło w budynku, który jest obecnie przygotowywany do użytku i w którym nie ma pacjentów - dodał TASS. Niemniej, trwa ewakuacja ponad 80 pacjentów z innych tymczasowych pawilonów do głównego budynku - podał kanał informacyjny Mash na komunikatorze Telegram.

Wydział ochrony zdrowia we władzach Moskwy zapewnił, że incydent nie spowodował zagrożenia ani dla pacjentów, ani dla personelu szpitala.