W poniedziałek odbył się pogrzeb zmarłego na COVID-19 62-letniego greckiego biskupa. Wywołał on falę komentarzy, po tym jak w sieci opublikowano się nagranie, na którym widać małego chłopca całującego trumnę z ciałem księdza, do czego namówił go jeden z duchownych - podaje Polsat News.

Jak podaje Polsat News, 16 listopada transmitowano w sieci pogrzeb zmarłego na Covid-19 biskupa z miejscowości Lagadas: Reklama Nagranie z pogrzebu wzbudziło wiele kontrowersji. Widać na nim księdza, który wraz z dzieckiem podchodzi do trumny, podnosi chłopca, który całuje trumnę biskupa. Oburzyło to opinię publiczną w Grecji, która wytyka m. in. nieprzestrzeganie zasad sanitarnych w dobie pandemii.