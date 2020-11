Jak poinformowała PAP w czwartek Joanna Bieganowska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku przekazuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o sztormie w strefie brzegowej w części wschodniej.

Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek do godz. 24. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru południowo-zachodniego 6 do 7, a w porywach 8 do 9 w skali Beauforta.

Po północy siła wiatru będzie spadać.