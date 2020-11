Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie rosło.

W piątek w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, gdzieniegdzie - głównie na terenach podgórskich - także śniegu. W górach opady śniegu. Na krańcach północnych możliwe burze. Temperatura maksymalna od 3 st. do 6 st. , nad morzem od 6 st. do 8 st. Chłodniej na terenach podgórskich, od 1 st. do 3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 65 km/h, będzie powodował zawieje śnieżne. Po południu prędkość wiatru osłabnie.

W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami, głównie w pierwszej połowie nocy, opady deszczu ze śniegiem i śniegu; nad morzem deszczu. W górach i na Podkarpaciu słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -2 st. do 1 st., nad morzem od 2 st. do 4 st., w dolinach górskich około -4 st.. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, z kierunków zachodnich.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy kraju okresami duże ze słabymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 st. do 6 st., w dolinach górskich od 1 st. do 3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, porywach do 70 km/h nad morzem, z kierunków zachodnich. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i wtedy możliwe słabe przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 5 st. Wiatr umiarkowany i porywisty, po południu słabnący, zachodni. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura minimalna 0 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 3 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.