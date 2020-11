Gazeta informuje, że Kancelaria Sejmu rozpisała przetarg na potężną bramę. Jak zaznacza, stanie ona na wjeździe od ul. Górnośląskiej, niedaleko budynku Senatu, gdzie - jak zaznaczono - od czasu objęcia władzy przez PiS często zbierają się protestujący.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że dwuskrzydłowa brama ma mieć 3 m wysokości i 8,2 m szerokości. Obok zaplanowano dwie furtki, też wysokie na 3 m, a szerokie na 1,36 m. Kancelaria Sejmu chce dodatkowo położyć 20 m infrastruktury. Po to, by napędy bram były sterowane automatycznie, a na furtce od strony pawilonu wartowniczego pojawiły się domofony - pisze "Rz".

"Rz" informuje, że przetarg w tej sprawie rozpisano 10 listopada, już po wybuchu protestów kobiecych, ale - jak podkreśla - choć przygotowania "musiały ruszyć dużo wcześniej", to nie na tyle, by przetarg trafił do planu zamówień na 2020 rok.

CIS: Każdego roku realizowane są inwestycje mające poprawić bezpieczeństwo na terenie Sejmu

Centrum Informacyjne Sejmu przekazało PAP, że bezpieczeństwo obiektów sejmowych i sposób zapewnienia tego bezpieczeństwa podlegają stałym ocenom Kancelarii Sejmu i Straży Marszałkowskiej.

"Każdego roku realizowane są różne projekty i działania ukierunkowane na utrzymanie poziomu bezpieczeństwa na najwyższym możliwym poziomie" - podkreśliło CIS.

Jak przypomina Centrum, kilka lat temu zamontowano przy szlabanach wjazdowych zapory, powstrzymujące od "nieautoryzowanego wjazdu pojazdem na teren parlamentu, co miało bezpośredni związek z ujawnionymi wówczas przez organy ścigania planami w tym zakresie".

"W zbliżonym czasie od strony wschodniej (od strony skarpy i parku im. Rydza-Śmigłego) wybudowano również ogrodzenie, z którym połączy się omawiana brama wjazdowa. Inwestycja zredukuje konieczność stosowania przez Kancelarię Sejmu, Straż Marszałkowską i inne służby, w tym Policję droższych i mniej efektywnych rozwiązań doraźnych, co jest szczególnie istotne w kontekście prób wtargnięcia na teren Sejmu osób nieuprawnionych oraz aktów dewastacji budynków sejmowych, jakie miały miejsce w ostatnim czasie" - podało CIS.

Dodano, że zgodnie z zasadami prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający, czyli Kancelaria Sejmu ujawnia kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, bezpośrednio przed otwarciem ofert. Koszt inwestycji będzie znany po otrzymaniu ofert od potencjalnych wykonawców - termin ich składania upływa 2 grudnia.