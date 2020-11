Budżet Wojskowego Instytutu Medycznego to ponad 600 mln zł, sprzęt kosztuje 16 tys., dyrekcja szpitala może wystąpić o kolejną dotację do MON; od dyrektora WIM oczekuję wyjaśnień - oświadczył szef MON Mariusz Błaszczak odnosząc się do informacji o zbiórce na respirator.

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że jedna z klinik szpitala wojskowego na Szaserów zbiera pieniądze na zakup respiratora. Po kliknięciu w link okazuje się, że zbiórka została usunięta przez organizatora. Reklama "Budżet WIM to ponad 600 mln zł. Sprzęt kosztuje 16 tys. Dyrekcja szpitala może wystąpić o kolejną dotację do MON. Jestem w stałym kontakcie z dyrektorami wojskowych szpitali, dotychczas problemy były zgłaszane na bieżąco. Od dyrektora WIM oczekuję wyjaśnień" - oświadczył Błaszczak we wpisie na Twitterze. WIM: Zbiórka pieniędzy jest inicjatywą oddolną W związku z pojawieniem się informacji o zbiórce środków finansowych na zakup respiratora dla WIM informujemy, że WIM posiada pełne zabezpieczenie w urządzenia do prowadzenia inwazyjnej terapii metodą oddechu wspomaganego – respiratory. Podobna sytuacja dotyczy innego sprzętu i materiałów medycznych niezbędnych do prowadzenia opieki medycznej na najwyższym poziomie referencyjnym - czytamy w sobotę w odpowiedzi opublikowanej na stronie WIM, którą przesłała PAP naczelnik Wydział Strategii Komunikacyjnej i Medialnej Centrum Operacyjnego MON Dagmara Jarosławska. Zaznaczono, że od początku pandemii "w oparciu o bieżące potrzeby podejmowane są zakupy sprzętowe oraz działania modernizacyjne klinik mające na celu dostosowanie ich działalności do bieżącej sytuacji epidemicznej". "Wartość wydatkowanych na ten cel środków już dziś przekracza nakłady inwestycyjne, jakie miały miejsce w poprzednich latach" - podkreślono. Wyjaśniono też, że zorganizowana przez Fundację Mocni na Starcie zbiórka pieniędzy "jest inicjatywą oddolną – społeczną mającą na celu zakup aparatu do nieinwazyjnej wysokoprzepływowej terapii tlenowej pacjentów z COVID-19". WIM dokonał już zakupu 7 takich urządzeń dzięki temu od przyszłego tygodnia pacjenci leczeni w klinikach covidowych będą mogli z nich korzystać - czytamy w informacji opublikowanej na stronie WIM. Jakkolwiek zbiórka odbywa się bez porozumienia z dyrekcją WIM, tym niemniej, jak każda tego rodzaju inicjatywa zasługuje na uznanie - oceniono.