W piątek główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jako przyczynę wskazał problemy zdrowotne. Jego obowiązki przejął dotychczasowy zastępca szefa inspekcji - Krzysztof Saczka.

Minister zdrowia pytany był w poniedziałek w RMF FM, kto będzie nowym głównym inspektorem sanitarnym.

Zgodnie z wymogami ustawowymi główny inspektor sanitarny musi być lekarzem. Tak, musi być lekarz - potwierdził Niedzielski. Pan minister Saczka, który zastępuje pana ministra Pinkasa nie ma takich kwalifikacji, nie ma takie profilu wykształcenia, dlatego zastępuje, a nie pełni obowiązki - powiedział.

Na razie konkursu nie będziemy ogłaszali. Nie ma takiego planu, by w tej chwili konkurs ogłosić - poinformował szef resortu zdrowia. Jednocześnie dodał, że "tam jest szef, bo zgodnie ze standardowymi umocowaniami, uprawnieniami, pan minister Saczka ma wszystkie uprawnienia, do tego by żeby zarządzać organizacją".

Niedzielski odniósł się do stwierdzenia, że to jest obejście przepisów ustawy. Na razie jest tam kilka innych problemów, do ogarnięcia, o czym państwo wszyscy doskonale wiecie i jakby skupianie się na kwestiach personalnych nie jest istotną informacją - powiedział.

Konieczność przeprowadzenia konkursu, wyłonienia kandydata, oceny czy ten kandydat spełnia wszystkie, że tak powiem oczekiwania, to jest i tak kwestia długiego czasu, tego nie robi się z dnia na dzień. Na razie koncentrujemy się na głównych wyzwaniach, które są przed głównym inspektorem - dodał.

Przypomniał, że obecnie są "pewne problemy z raportowaniem". Jak te problemy rozwiążemy wtedy oczywiście ogłosimy konkurs - zapewnił minister zdrowia.

W ubiegłym tygodniu rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz informował w poniedziałek, że szef resortu Adam Niedzielski polecił GIS przenalizowanie raportów o zakażeniach koronawirusem na Mazowszu i Śląsku z ostatnich tygodni. Chodzi o pojawiające się w przestrzeni publicznej uwagi o rozbieżności w danych o liczbie zakażeń, prowadzonych przez resort zdrowia i tych na podstawie danych ze stacji sanitarno-epidemiologicznych.

W poniedziałek ma odbyć się konferencja prasowa zastępującego szefa GIS Krzysztofa Saczki nt. nowych narzędzi i systemów informatycznych inspekcji, a także ws. weryfikacji danych dotyczących zakażeń.