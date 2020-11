Pod MEN po południu w poniedziałek odbył się protest pod hasłem "Wolna aborcja i wolna edukacja!". Zebrani skandowali hasła takie jak m.in.:"Szkoły wolne od faszyzmu", "Nie zastraszycie nas, jedna siła w nas", "To jest nasze ministerstwo", Hańba, hańba". Pojawiło się tam też sporo samochodów, które przyjechały tam wyrazić solidarność się z protestem.

Policyjne zatrzymania

Doszło tam do zatrzymań. Osoby, które podczas legitymowania odmówiły podania swoich danych, są przewożone do jednostek policji w celu weryfikacji ich tożsamości oraz wykonania niezbędnych czynności w związku z popełnionym wykroczeniem. Jedna osoba została zatrzymana za naruszenie nietykalności policjanta - przekazała policja, odnosząc się do tych zatrzymań.

W mediach pojawiła się również informacja, że wśród zatrzymanych jest dziennikarka "Gazety Wyborczej". Według informacji Jędrzeja Nowickiego z "GW", zatrzymana osoba to fotografka gazety Agata Grzybowska. Pytany o to zatrzymanie rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak, powiedział, że "osoba, która została zatrzymana w związku z naruszeniem nietykalności, to fotoreporterka".

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska informowała wcześniej, że fotoreporterka trafiła na komendę przy ul. Wilczej. Jak przekazała, przed komendą trwa demonstracja solidarnościowa z zatrzymaną dziennikarką. To tam idą protestujący spod MEN-u.

KSP informowała także, że "pomocy lekarskiej wymaga osoba, która przykleiła sobie dłoń szybkoschnącym klejem do bramy wejściowej do budynku". Ratownikom medycznym udało się jej pomóc. Anita, bo tak przedstawiła się dziewczyna, powiedziała mediom, że "ma poparzoną rękę".

Protesty po wyroku TK

Masowe protesty w całej Polsce odbywają się od 22 października i są wyrazem sprzeciwem wobec zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych. Wywołało je orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. Głównym inicjatorem akcji protestacyjnych jest Ogólnopolski Strajk Kobiet.