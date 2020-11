Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje rozległy układ wysokiego ciśnienia znad Bałkanów, jedynie północ kontynentu jest w zasięgu niżów znad Morza Norweskiego oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych. Polska znajduje się pod wpływem wyżu znad Węgier. Z zachodu napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Reklama

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie powoli spadać.

We wtorek zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Miejscami na północnym wschodzie i północy słabe opady deszczu, na Pogórzu Karpackim słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w Karpatach śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st.C na wschodzie do 8 st.C na zachodzie i nad morzem, na Podhalu około 3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Początkowo na północnym wschodzie zanikające przelotne opady deszczu, lokalnie na terenach podgórskich możliwa marznąca mżawka powodująca gołoledź. Miejscami mgły, gdzieniegdzie marznące, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -3 st.C na południu i południowym zachodzie do 2 st.C na Suwalszczyźnie i 5 st.C nad morzem, na obszarach podgórskich od -5 st.C do -3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 55 km/h, w Karpatach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Rano lokalnie mogą utrzymywać się mgły ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 3 st.C na południu i wschodzie do 7 st.C na zachodzie, nad morzem do 8 st.C, na terenach podgórskich Karpat około 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 55 km/h, w Karpatach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 7 st.C. Wiatr umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura minimalna 1 st.C, przy gruncie spadek do -1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 5 st.C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.