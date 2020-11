Sylwester 2021

Reklama

Minister zdrowia był pytany o możliwość organizacji zabaw sylwestrowych.

Według mnie nie ma na to przestrzeni, ale też nie chcę się zarzekać, że w tej chwili już jesteśmy tak konserwatywnie nastawieni, że jakkolwiek przyszłość będzie się zmieniała, to my nie będziemy reagowali - uznał Niedzielski w "WP".

Minister zdrowia powiedział, że rząd jest "nieelastyczny" do 27 grudnia.

A potem zobaczymy (...). Chcemy teraz działać z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do wprowadzanych obostrzeń - podkreślił szef resortu zdrowia.

Nie mogę być taki nieludzki – dodał.