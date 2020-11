Kom. Maciej Święcichowski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji poinformował, że do napaści doszło 30 sierpnia ok. godz. 9.30 na przystanku na Rondzie Starołęka w kierunku Franowa. Mężczyzna ciągnął kobietę za włosy i przy użyciu przemocy chciał ją zmusić do wykonania innej czynności seksualnej – podał.

Sprawę wyjaśniają policjanci z komisariatu Poznań Nowe Miasto. Mężczyzna, który miał dopuścić się napaści ma ok. 60 lat. Jest wysoki, ma ok. 190 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała i ma średniej długości, jasne blond włosy. W dniu zdarzenia był ubrany w brązowe spodnie oraz koszulę w kratę z czerwono-czarnymi wstawkami – dodał policjant.

Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę z opublikowanych zdjęć, bądź mają informację na temat zdarzenia. Zawiadamiający mogą dzwonić pod numery: 572 904 315, 47 77 123 11 lub numer alarmowy 112.