Jak informuje IMGW Półwysep Iberyjski oraz Skandynawia znajdują się w zasięgu niżów z ośrodkami kolejno nad południową Portugalią oraz nad Finlandią, z którymi związane są układy frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Bałkanami. Pogodę w Polsce kształtuje wspomniany wyż, jedynie na północną część kraju będzie miała wpływ płytka zatoka niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad Zatoki Botnickiej w rejon Morza Białego. Nad województwa północno-zachodnie nasunie się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Pozostajemy w tej samej polarnej morskiej masie powietrza, jedynie pod koniec dnia nad północny zachód napłynie chłodniejsze powietrze. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, głównie na północy i północnym zachodzie. Miejscami na północy i północnym zachodzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 2 st. na krańcach wschodnich, około 4 st. w centrum, do 7 st. na zachodzie i 8 st. miejscami nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, pod wieczór nad morzem dość silny i porywisty, południowo-zachodni.

W Tatrach porywy wiatru

W nocy na krańcach południowych kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu bądź mżawki, w województwie lubelskim, świętokrzyskim i na północy śląskiego przejściowo marznące i powodujące gołoledź. Lokalnie w centrum i na południowym wschodzie możliwe mgły, również marznące, ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od -4 st., -3 st. na południu, około 1 st. w centrum, do 4 st., 5 st. na północy i 6 st. nad morzem; na Podhalu chłodniej, około -6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, w rejonach podgórskich Karpat także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Początkowo lokalnie w województwach południowych możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Rano w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 3 st., 4 st. na południu do 7 st., 8 st. na północy. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Słabe opady deszczu

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe, po południu wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna 4 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu. Nad ranem silne zamglenia. Temperatura minimalna 2 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.(PAP)

wr/