"Nie podpiszę listu w obronie JP2 i nie będę walczył o nazwy ulic, co zaś do pomników, to ich niegdysiejszy wysyp musiał się źle skończyć. Janowi Pawłowi II teraz nie obrona jest potrzebna, ale pełna prawda" - napisał na łamach "Tygodnika Powszechnego” ksiądz Adam Boniecki.

"W Warszawie ktoś do nazwy "aleja Jana Pawła II" dopisał słowo "ofiar". Teraz jest "aleja ofiar Jana Pawła II". To był wybryk, ale w internecie trwa zbiórka podpisów w sprawie zmiany patrona ulicy. W innych miastach pojawiają się podobne akcje" - czytamy. Ks. Boniecki w "Tygodniku Powszechnym"" zauważa, że w polskiej historii był już jeden przypadek odebrania ulicy papieżowi. "W Warszawie ulicę noszącą od 1770 r. nazwę "Piękna" w 1932 r. przechrzczono na ulicę Piusa XI. Achille Ratti, przyszły Pius XI, od 1918 r. był wizytatorem apostolskim w Polsce i na Litwie, a w latach 1919-21 pierwszym nuncjuszem w niepodległej Polsce. (...) Za życzliwość dla Polski w czasie pontyfikatu otrzymał w roku 1932 ulicę Piękną. Ul. Piusa przetrwała okupację jako "Piusstrasse" – czytamy. Ks. Wachowiak o ks. Bonieckim: Broni Nergala i Margot "Ks. Boniecki o świętym Janie Pawle II: "Nie podpiszę listu w jego obronie". Duchowny, który broni Nergala, mężczyznę o pseudonimie Margot, twierdzi, że to dla prawdy. Piłat też coś o prawdzie mówił" - napisał na Twitterze ks. Daniel Wachowiak odnosząc się do tekstu Bonieckiego.