Dział Prasowy Prokuratury Krajowej przekazał PAP w czwartek, że Wydział Spraw Wewnętrznych PK skierował do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu z Sądu Rejonowego w Wągrowcu oraz zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

Do zdarzenia, w związku z którym PK chce przedstawić sędziemu zarzuty, doszło 25 listopada ub.r. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu informował wówczas PAP, że około godz. 17.30 obsługa stacji benzynowej w Wągrowcu powiadomiła policję, iż na stacji pojawił się mężczyzna, który prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu i z tej stacji odjechał.

Na miejsce przybyła policja i z zapisu monitoringu ustalono, iż jest to sędzia sądu rejonowego w Wągrowcu, w związku z czym funkcjonariusze i prokurator udali się do miejsca zamieszkania sędziego. Tam został najpierw poddany badaniu alkomatem. Potwierdziło ono, że znajduje się pod wpływem alkoholu – informowała prokuratura. Dariusz R. miał 2,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Sędziego przewieziono do szpitala w Wągrowcu i trzykrotnie pobrano mu krew do badań retrospektywnych. Ekspertyzy potwierdziły, że sędzia prowadząc pojazd był pod wpływem alkoholu.

Z uwagi na fakt, że w myśl ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych sędzia może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej wyłączenie za zezwoleniem Sądu Dyscyplinarnego, Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wniósł o uchylenie immunitetu sędziemu – wyjaśnił dział prasowy PK.

Dopiero po ewentualnej zgodzie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego będzie możliwe przedstawienie zarzutów sędziemu.