IMGW podaje, że ostrzeżenie przed mrozem dotyczy w Małopolsce i na Podkarpaciu powiatów górskich i obowiązuje w nocy z środy na czwartek.

Prognozuje się tam lokalnie temperaturę minimalną od -16 st. C. do -14 st. C. Wiatr o średniej prędkości do 10 km/h.

Z kolei opady marznące pojawią się na terenie województwa opolskiego oraz we wschodnich powiatach dolnośląskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane dla tych okolic będą obowiązywały przez cały dzień w środę. Prognozuje się tam słabe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

IMGW przypomina o przestrzeganiu wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz o dostosowaniu swoich planów do warunków pogodowych.