Przepisy penalizujące nieprzestrzeganie nakazów covidowych także przez osoby zdrowe uchwalono dopiero pod koniec października. Zmiana miała usunąć wątpliwości co do podstaw prawnych do nakładania kar za nienoszenie maseczek, pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Kłopot w tym, że publikacje ustawy rząd wstrzymywał przez cztery tygodnie. W tym czasie policja… podwoiła liczbę wystawianych mandatów. Przyjmując mandat, obywatel działa w zaufaniu do państwa, a organ państwa go, mówiąc kolokwialnie, kantuje. Państwo polskie traktuje obywateli jak frajerów, także w aspekcie działań represyjnych – mówi mec. Radosław Baszuk.