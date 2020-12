Mamy do czynienia z epidemicznym holokaustem, idziemy na zwarcie ze śmiercią. Niestety, na razie takich dobitnych działań nie widzę. Póki co, rządzący podejmują radykalne kroki w zupełnie innych sprawach, dalej skłócają społeczeństwo i to w okresie epidemii. Na przykład wysyłają policję uzbrojoną w pałki teleskopowe przeciw kobietom domagającym się swoich praw. Apeluję więc: może czas skończyć z tego rodzaju akcjami, a energię przekierować tam, gdzie to potrzebne i namawiać Polaków do szczepień. Rozmową, argumentami, perswazją, wyjaśnianiem problemu. Przecież z powodu COVID-19 w Polsce dziennie umiera ponad 500 osób. To miesięcznie około 15 tysięcy ludzi, którzy mimo współchorobowości mogliby żyć - mówił dla medonet.pl prof. Simon.

Reklama

Prof. Simon był pytany o szczepienia przeciw Covid-19.

Ludzie mniej wykształceni albo po prostu z ograniczonym intelektem w dalszym ciągu nie pojmą, że powinni się szczepić, bo w ten sposób ochronią swoje własne życie i zdrowie. Czy komuś zależy na ośmieszaniu Polaków? Może komuś z zewnątrz? Wystarczy podesłać kasę skrajnej prawicy i skrajnej lewicy, a kolejny bałagan w kraju gotowy. Już teraz cała Europa śmieje się z nas, że walczymy z praworządnością i powoli już na całym świecie zaczynają mieć nas za zwykłych głupoli mieszkających w cudacznym kraju, w którym minister sprawiedliwości walczy ze sprawiedliwością, gdzie na własne życzenie rezygnujemy z pieniędzy Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy z powodu pandemii gospodarki światowe pogrążają się w kryzysie. 25 krajów uważa, że kasę trzeba połączyć z praworządnością. I słusznie. Tak 7 lat temu uważał także ten sam minister Zbigniew Ziobro, kiedy krytykował rząd Donalda Tuska za ostatecznie niepotwierdzoną korupcję przy przetargach na autostrady. A przecież nawet szczepionki kupujemy poprzez agendy Unii Europejskiej! - stwierdził ekspert.

Simon o Górniak

Nie tak dawno temu rozdawałem we Wrocławiu jednorazowe maseczki ochronne. Jakiś umięśniony dureń podszedł do mnie i wytrącił je z ręki. Powiedział” „COVID-19 nie istnieje”. I odszedł. Właśnie tacy idioci zarażają innych, a określenie „idioci” i tak jest zbyt łagodne. Poza tym celebryci głoszący bzdurne teorie o szczepionkach, jak choćby Edyta Górniak, powinni w tym temacie milczeć. Ona jest kobieta, która ładnie śpiewa. I starczy - mówił.